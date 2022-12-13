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Меган Маркл в документальном фильме сравнила королевскую семью с волками

Анастасия Колоскова
Общество
Меган Маркл в документальном фильме сравнила королевскую семью с волками
Фото: shutterstock

В новом документальном фильме принца Гарри и Меган Маркл супруги рассказали о тяжести жизни во дворце, а герцогиня Сассекская сравнила английских родственников с хищниками.

— Меня не бросали волкам, меня им скармливали, — можно услышать фразу Меган в фильме.

Сам 38-летний принц убежден, что сотрудники дворца были готовы обмануть общественность, чтобы защитить его брата, но при этом не могли сказать правду, чтобы защитить его с супругой.

Герцог переживал за супругу и принял решение покинуть дворец.

По данным источника Daily Mail, брат принца Гарри Уильям не планирует смотреть новый фильм обиженных на королевскую семью родственников. Он также попросил близких и друзей не устраивать скандал и не проявлять никакой реакции на выпады Гарри и Меган в его адрес, передает «СтарХит».

В Сети появился трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл. Его опубликовали на YouTube-канале Netflix. В нем принц Гарри заявляет, что королевская семья намеренно настроила общественность против его жены. Причиной тому стала ненависть к ней из-за того, что она не подходила на роль новой принцессы Британии.

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