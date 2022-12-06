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Трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети

Юлия Курганова
Общество
Трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети
Фото: flickr/number10gov

В Сети появился трейлер документального фильма принца Гарри и Меган Маркл. Его опубликовали на YouTube-канале Netflix.

В нем принц Гарри заявляет, что королевская семья намеренно настроила общественность против его жены. Причиной тому стала ненависть к ней из-за того, что она не подходила на роль новой принцессы Британии.

— Безусловно, некоторые истории «проскальзывают» за пределы королевской семьи. Но есть и другие истории, которые специально «подсаживают» в медиапространство, — отметил он.

Также в трейлере принц Гарри сравнил Марк со своей покойной матерью — принцессой Дианой. По его словам, переезд в Соединенные Штаты был вызван желанием защитить жену и наследника от королевской семьи.

Премьера первой части документального фильма запланирована на 8 декабря, второй — на 15 декабря.

Пользователи Сети активно обсуждают развод принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором является наследник королевской династии.

Врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» причины развода принца Гарри и Меган Маркл. По его мнению, одной из причин может быть несовпадение границ свободы принца и Маркл.

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