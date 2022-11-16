Инфантильность наследника: психотерапевт Фомин объяснил причины развода принца Гарри и Меган Маркл

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Пользователи Сети активно обсуждают развод принца Гарри и Меган Маркл. Инициатором расхода является наследник королевской династии. «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом, что могло стать причиной разрыва отношений между принцем и его избранницей.

Как поделился врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин, причин разрушения пары могло быть множество. Одной из них может быть несовпадение границ свободы принца и Маркл. Супружеская пара, по его словам, представляет собой людей разного социального статуса, что влияет на их поведение и взаимоотношения.

— Принц Гарри — представитель королевской семьи. Можно предположить, что он с самого детства воспитывался в постоянных ограничениях, рамках и жестких правилах, — рассказал Фомин. — Меган Маркл, в свою очередь, не росла при королевском дворе и имеет более скромное происхождение. Она не воспитывалась в строгих правилах, поэтому привыкла жить более свободно.

Психотерапевт объяснил, что интерес мужчин к таким раскрепощенным и свободным женщинам складывается из-за того, что они способны делать то, что по той или иной причине не могут сделать сами мужчины. Однако после ярких эмоций в начале отношений позже приходит осознание, что дальнейшие отношения с представительницами такого типа женщин невозможны.

Психотерапевт выразил мнение, что, в свою очередь, Меган Маркл могла восхититься родословной и статусом принца Сассекского, поэтому решила вступить в отношения с членом королевской династии, не думая о том, что придется чем-то жертвовать в будущем.

— Но когда первые эмоции реализуются, дальнейшие отношения должны получать определенное развитие. А здесь уже имеет значение воспитание и образ жизни партнеров, из-за чего мог возникнуть конфликт, который, нарастая, привел к разрыву, — предположил собеседник «ВМ».

Также Фомин не исключил возможность того, что разрыв мог произойти по причине инфантильности принца Гарри.

— Гарри рос в семье со строгими правилами, традициями и обычаями, поэтому мог вести себя в этих отношениях как подросток, чтобы закрыть этот гештальт, — пояснил психотерапевт.

Однако тут, как отметил Фомин, за эмоциями тоже идут реалии жизни, то есть сопоставление двух фактов между собой — решения быть с Меган и его глобальная жизненная позиция.

— Он рожден в королевской семье, и его миссия предопределена этим. Появление этой женщины в его жизни не согласовывается с глобальной целью принца, — прокомментировал Фомин.

Осознание этого, по его словам, могло поспособствовать решению принца разорвать отношения, потому что первостепенным для него считается выполнение глобальной миссии.

— Когда человек утоляет первичный голод, приходит осознание выполнения высшей миссии, которая зависит от текущих действий, и, если они не соответствуют глобальной миссии, человек входит в конфликт с собой, — поделился собеседник «ВМ».

Психотерапевт выразил мнение, что принц мог также инициировать разрыв, потому что мечтает стать всеобщим любимцем, а на фоне скандальной супруги это трудно осуществить.

— Гарри пошел в конфликт со всей королевской династией и страной, которая положительно относится к королевскому дому. Люди чтят свою историю и ценят королевскую семью, поэтому он вошел в конфликт с целой страной, что исключает удовлетворение его потребности во всеобщей любви, — рассказал Фомин.

Помимо прочего, собеседник «ВМ» заметил, что причина развода могла заключаться и в роде профессиональной деятельности Маркл.

— Актрисы и вся актерская гильдия эмоционально неустойчивые люди. Если человек много времени проводит в театральной среде, где люди эмоционально неустойчивы, проживает жизни других людей и играет чужие эмоции, это исключает возможность проявлять собственный эмоциональный статус. Поэтому актеры нестабильны в этом плане, — прокомментировал психотерапевт.

Он отметил, что по этой причине Меган Маркл могло быть сложно начать жить в строгих правилах и ограничениях королевской семьи, которые важно было соблюдать.

— Этот факт, кстати, также сложен и для его восприятия, — отметил Фомин. — Потому что многие из тех правил, которых ему требуется придерживаться, не совпадают с ее жизненными установками.

Его ментальность, подвел итог психотерапевт, сложена из того, что он — член королевской семьи и когда-то будет должен занять престол, а Меган Маркл не соответствует его главному предназначению, поэтому произошел раскол.