Корыстный развод: почему расставание с Меган Маркл может быть выгодно принцу Гарри

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В Сети активно распространяются слухи о разводе Меган Маркл и принца Гарри. Предполагается, что инициатором развода стал Гарри. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, есть ли у принца шансы на примирение с королевской семьей после расставания с супругой.

Как рассказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин, после восхождения на престол отца Гарри — Карла III — судьба королевской семьи стала складываться по-новому.

— В этом ключе Меган Маркл рассматривается как потенциальная угроза продолжения королевской линии. И совсем не исключено, что слухи о разводе пары являются правдой, — считает Перлин.

Он отметил, что поводом для развода могло стать внезапное желание Гарри сохранить чистоту королевской линии.

— После расторжения отношений с Маркл он вполне может жениться повторно, чтобы вступить на престол с новой супругой, которая могла бы иметь королевское происхождение и подходить на роль королевы с классической точки зрения, — предположил собеседник «ВМ».

Английская традиция наследования престола, как пояснил Перлин, имеет глубинные исторические корни и собственные правила, которые диктуют, кто может быть королем, а кто — принцем.

— Чистота крови и отношений в этом смысле очень важна, — подчеркнул политолог.

Молодой принц, по словам собеседника «ВМ», может ввязаться в процедуру развода исходя из корыстных целей.

— Таким образом он сможет побороться за престол, когда его отец перестанет править Великобританией, — объяснил Перлин. — Этот шаг направлен на то, чтобы его снова приняли в королевскую семью и рассмотрели как одного из престолонаследников.

Иначе говоря, этот развод может свидетельствовать о вступлении принца в борьбу за престол после того, как его отец Карл III отречется от трона или откажется от правления по состоянию здоровья, заключил политолог.

История отношений Меган Маркл и Гарри

Первая встреча будущих супругов произошла за два года до официальной свадьбы. Меган и принц Гарри встретились благодаря подруге Маркл.

Осенью 2016 года пара официально объявила о своих отношениях, но общественность не восприняла выбор принца Гарри положительно. На молодую актрису обрушились негативные комментарии относительно того, что она недостойна быть рядом с представителем королевской династии.

Однако в 2017 году пара все равно сообщила о помолвке, в тот же день была назначена дата свадьбы — 19 мая 2018 года.

Королевская семья к выбору принца тоже отнеслась без энтузиазма. С самого начала старший брат Гарри принц Уильям не одобрил его избранницу. Это положило начало кризису в отношениях между родственниками.

Как оказалось чуть позже, и другие члены королевской семьи не приняли Маркл. Бывший муж принцессы Дианы, ныне король Великобритании Карл III, тоже невзлюбил Меган. Именно отношение к Маркл сделало нынешнего короля в глазах общественности расистом.

Кейт Миддлтон, которая, в отличие от Меган Маркл, не попадает в громкие скандальные ситуации, тоже изменила свое положительное мнение о невесте принца во время подготовки к свадьбе. Актриса довела принцессу Уэльскую до слез, хотя позже на публике высказалась, что ситуация была прямо противоположной.

Кроме всего прочего, Меган Маркл не следовала правилам королевской семьи, за что получила неодобрение со стороны Елизаветы II.

После свадьбы принц Гарри и Меган Маркл отреклись от обязанностей королевских особ и перебрались из Великобритании в США. В браке у них родилось двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет.

Членов королевской семьи Великобритании окончательно рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта 2021 года.