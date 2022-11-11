Заколдованный принц: ведьма Полынь рассказала, могла ли Меган Маркл приворожить Гарри

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Меган Маркл и принц Гарри являются выходцами из разных миров, поэтому их развод неминуем. Об этом рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» столичная ведьма Алена Полынь, комментируя новость о начале бракоразводного процесса между знаменитой четой.

По словам ведуньи, случай Меган — это в чистом виде история Золушки:

— Все мы знаем историю Золушки и принца из сказок: жили они долго и счастливо. На самом деле сказка умалчивает о том, что финалом истории является не свадьба, а развод. Золушка не ровня принцу, и это отличие в семейной жизни ощущается еще сильнее.

Ясновидящая отметила, что в случае с Гарри и Меган их принадлежность к разным мирам тоже стала решающей:

— Людям из разных социальных слоев очень тяжело вместе. Они отличаются друг от друга не только статусами, но даже энергетическим наполнением.

По словам Полынь, многих неоднократно посещала мысль, что «простушка» Меган могла использовать магические манипуляции дабы приворожить принца, но и здесь догадки оказались беспочвенными:

— В случае с Гарри это невозможно, потому что у королевской семьи есть мощная энергетическая защита, которую тяжело пробить. Да и Гарри оберегает родовой эгрегор. И даже если Меган попыталась бы приворожить принца, вряд ли у нее что-то вышло. К тому же я не вижу никаких воздействий с ее стороны на него.

По мнению Полынь, в свое время принц просто влюбился в Маркл, что впоследствии переросло в отношения и завершилось вальсом Мендельсона.

Сейчас же, когда семейная пара ушла «в самостоятельное плавание», отказавшись от королевских титулов, влюбленные ощутили и осознали то, насколько они разные и их дальнейший союз бессмысленен.