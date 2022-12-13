Школу и детский сад возведут в Хорошево-Мневниках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Шеногина Карта всех событий

В столичном районе Хорошево-Мневники собираются построить образовательные учреждения для 1125 детей — школу на 775 мест и детский сад на 350 мест. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

— В ноябре текущего года на Градостроительно-земельной комиссии было одобрено заключение договора между Москомстройинвестом и ГК ФСК, в рамках которого девелопер обеспечит строительство объектов за счет собственных средств и передаст их городу, — отметила она.

По ее словам, сроки сдачи школы и детского сада в эксплуатацию запланированы на конец 2024 года. Объекты будут расположены на улице Шеногина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что частный инвестор в рамках договора участия возведет и передаст властям Москвы школу и детский сад в районе Хамовники. По его словам, объекты образования появятся в рамках реализации проекта жилой застройки общей площадью более 176 тысяч квадратных метров.