Москвичам рассказали, как прошел первый месяц закрытия участка Замоскворецкой линии метро

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За первый месяц закрытия участка Замоскворецкой линии метро автобусы КМ перевезли почти четыре миллиона пассажиров, а трамваи № 47 и 49 — 900 тысяч. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Рассказываем, как прошел первый месяц ограничений на Замоскворецкой линии. За это время бесплатные автобусы КМ перевезли почти четыре милиона пассажиров, а трамваи № 47 и 49 — 900 тысяч. Еще мы раздали больше 20 тысяч литров чая и больше 80 тысяч штук печенья и шоколадок. — говорится в сообщении.

Для обеспечения комфорта горожан на маршруты автобусов вышло 200 машин, которые курсируют с раннего утра и до поздней ночи. В районе закрытых станций на дежурстве находится 11 экипажей ЦОДД, а специалисты ситуационного центра в круглосуточном режиме следят за ситуацией на дорогах, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» на данный момент остается закрытым. Причины перекрытия и какими маршрутами пользоваться в период ограничений — в материале «Вечерней Москвы».