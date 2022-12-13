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Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Араз Салехов
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Почти 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 40 рейсов оказались задержаны или отменены в столичных аэропортах. Об этом во вторник, 13 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Больше всего рейсов задержано в аэропорту Домодедово — 17 самолета. Кроме того, в данной воздушной гавани два рейса были отменены.

В Шереметьеве задержали шесть рейсов и еще четыре самолета отменили. Также восемь рейсов задержаны в аэропорту Внуково, а один — отменен, гласят данные сервиса.

До этого синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 13 декабря. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три — плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус четырех — одного градуса тепла.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что положительные температуры продержатся в центральной части России до среды — в этот день столбики термометров опустятся до минус 3–5 градусов. По его словам, гололедица, образовавшаяся на дорогах, в среду лишь усилится из-за понижения температур.

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