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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 13 декабря

Юлия Курганова

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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 13 декабря
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 13 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три — плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус четырех — одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

12 декабря синоптик Татьяна Позднякова предупредила о снеге и дожде в Москве до конца недели. Она добавила, что температура в столице в понедельник будет минус 1 — плюс 1 градус. Начиная с 10 часов утра вторника будет становиться холоднее, вечером в Москве ожидаются до минус 3 градусов и гололедица.

В начале этой недели в Московском регионе ожидаются рекордные осадки, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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