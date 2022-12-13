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Ефимов: Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» выставили на аукцион

Евгений Жуков
Город
Ефимов: Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт» выставили на аукцион
Фото: Пресс-служба

Московские власти выставили на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промышленной зоны «Вагоноремонт», находящейся на севере столицы вдоль Дмитровского шоссе. Об этом во вторник, 13 декабря, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь территории бывшей промзоны составляет порядка трех гектаров. Победитель аукциона сможет построить на данном участке производственные и общественно-деловые объекты. Заявку на участие в мероприятии можно подать до 26 января.

Объем инвестиций в развитие проекта составит около девяти миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — свыше 500 миллионов в год. Помимо этого, развитие этой площадки даст городу свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день участок используется нецелесообразно с экономической точки зрения: там находятся автомойки, автостоянки и склады.

Начальная цена лота на торгах составляет 9,53 миллиона рублей. В мероприятии могут поучаствовать любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе и собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о развитии площадки.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по этому проекту планируется строительство более 81 тысячи «квадратов» недвижимости, 50 процентов из которых займут высокотехнологичные производства.

До этого Владимир Ефимов рассказал, что на территории индустриального парка «Руднево» будут размещены предприятия, выпускающие микроэлектронику, медицинские изделия, а также высокотехнологичные производства.

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