«Вкусно — и точка» появится в Абхазии уже в 2023 году

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начнет работу в Абхазии уже в следующем году. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил торговый представитель республики в России Олег Барциц.

— В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет, — заявил он.

Барциц отметил, что эта новость была с удовлетворением принята жителями и экспертами государства. Он добавил, что вопросы относительно инфраструктуры для запуска сети потребуют времени, однако выразил уверенность в том, что рестораны заработают уже в 2023 году.

По словам представителя, это решение стало логичным для дружественной страны на постсоветском пространстве на фоне ухода из России многих брендов, в том числе McDonald's, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» восстановила долю рынка в России, которую ранее занимал McDonald’s. По итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года.