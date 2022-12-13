Эксперт предупредил о вреде пассивного курения

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Пребывание рядом с курящим человеком подвергает организм даже некурящих людей опасности от выделяемых паров. Об этом предупредил член координационного совета по борьбе против табака Виктор Зыков.

Эксперт отметил, что пассивные курильщики вдыхают те же самые токсичные вещества, что и активные курильщики. У них могут возникнуть те же проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких.

Он отметил, что из-за пассивного курения у беременных существенно возрастает вероятность родить недоношенного ребенка или ребенка с низкой массой тела, передает РИАМО.

Также сообщается, что по данным специалистов ВОЗ, каждый год свыше миллиона человек умирает от последствий пассивного курения.

Ранее терапевт Ольга Кадырова рассказала, что отказаться от сигарет помогают простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. Первый способ подходит для тех, кто обладает большой силой воли и не имеет физической зависимости от никотина, передает ФАН.

В середине ноября член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал о вреде курения и мерах по борьбе с этой пагубной привычкой.