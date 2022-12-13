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Свыше 100 экскурсий прошло на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2022 году

Араз Салехов
Город
Свыше 100 экскурсий прошло на площадках ОЭЗ «Технополис «Москва» в 2022 году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В этом году на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в рамках проекта «Технотуризм» провели свыше 100 экскурсий. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Экскурсии на предприятия особой экономической зоны «Технополис «Москва» — это возможность для сотен москвичей и гостей столицы увидеть, как московская промышленность выдерживает баланс между традициями и инновациями, как меняется современное производство. За этот год на предприятиях ОЭЗ Москвы побывали около 3,5 тысячи человек, проведено более 100 экскурсий, — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, подобное наглядно демонстрирует интерес москвичей к экономике города, инновациям и высоким технологиям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне экскурсию в режиме дополненной реальности (AR) запустили в тестовом формате по Никольской улице в Москве. Так, пользователь при помощи камеры смартфона взаимодействует с 3D-персонажем — виртуальным гидом.

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