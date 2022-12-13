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Около 520 тысяч раз обратились пассажиры столичного метро на стойки информации в этом году

Анастасия Колоскова
Город
Около 520 тысяч раз обратились пассажиры столичного метро на стойки информации в этом году
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

С января по ноябрь пассажиры Московского метрополитена обратились на стойки «Живое общение» около 520 тысяч раз. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сотрудники стоек «Живое общение» всегда готовы проконсультировать пассажиров и ответить на их вопросы по поводу поездки. За 11 месяцев этого года к ним обратились около 520 тысяч раз, — рассказал он.

По словам заммэра, пассажиров чаще всего интересовала информация о проезде, действующих тарифах и о работе сервиса оплаты проезда по биометрии.

Максим Ликсутов добавил, что по задаче мэра Москвы Сергея Собянина в городском транспорте столицы развивают полезные и удобные сервисы.

Больше всего пассажиров обратились к сотрудникам на стойках «Живое общение» на станциях «Курская», «Парк Культуры», «Киевская» (Кольцевая линия), «Комсомольская» (Сокольническая линия), а также «Александровский сад» и «Чкаловская», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого москвичам рассказали о ходе строительства Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский», запуск которого запланирован на 2023 год.

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