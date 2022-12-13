Петр Бирюков: Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях непогоды

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В столице все системы жизнеобеспечения работают штатно в условиях непогоды — резких перепадов температуры и ледяного дождя. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Под особым контролем соблюдение параметров работы тепловых сетей и систем энергоснабжения, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В настоящее время все системы жизнеобеспечения города функционируют штатно, сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено, — отметил он.

По словам заммэра, коммунальные городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Они непрерывно проводят мониторинг состояния дорог и проводят противогололедную обработку улиц и тротуаров, в местах вероятных скоплений воды дежурит водооткачивающая техника.

Бирюков уточнил, что в уборке задействуют необходимое число техники, средств малой механизации и бригад дворников.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что особое внимание коммунальщики уделяют поддержанию нормативного состояния пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам транспорта, а также объектам социальной сферы и потребительского рынка.

До этого сообщалось, что во вторник, 13 декабря, в столичном регионе ожидается облачная погода, будет идти снег с дождем.

Осадки в начале этой недели в Московском регионе могут побить рекорды, которые в последний раз фиксировались в столице в 1960 году, а температурный фон будет колебаться от минус двух градусов до плюс четырех. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.