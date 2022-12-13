Прием заявок для участия в конкурсе «Внуки Победы. Сталинград» пройдет до 20 декабря

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Прием заявок для участия в Международном конкурсе «Внуки Победы. Сталинград» пройдет до 20 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы во вторник, 13 декабря.

— До 20 декабря 2022 года проходит прием заявок на Международный конкурс «Внуки Победы. Сталинград». Организатором конкурса является движение «Волонтеры Победы», — говорится в сообщении.

Отправить заявку можно на сайте движения «Волонтеры Победы». Для участия желающим предстоит выполнить конкурсное задание. Оно заключается в составлении рассказа о человеке, который принимал участие в Сталинградской битве. Кроме того, конкурсанты могут указать причину, почему именно они достойны победы в мероприятии.

До этого сообщалось, что Музей Победы подвел итоги заочного конкурса детских песен «Главные детские песни». Так, более 200 авторов со всей страны представили композиции гражданско-патриотической тематики для участия в мероприятии «Главные детские песни 3.0». Участникам предстоит исполнить песни, которые определили члены жюри.