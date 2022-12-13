Аналитик Аксенова рассказала, как подвести финансовые итоги года

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Финансовый аналитик Анастасия Аксенова рассказала, как подвести финансовые итоги года.

Чтобы подвести личные финансовые итоги года, в первую очередь, необходимо провести аудит прошлогодних доходов и расходов. Его можно сделать помесячно, например, внося в таблицу все доходы и общие расходы.

Стоит оценить источники доходов, чтобы понять, какие были наиболее эффективными и принесли наибольшую прибыль. В 2023 году имеет смысл сосредоточить свои усилия на уже доказавших эффективность источниках дохода, но при этом оставаться гибким и адаптивным на случай изменений условий внешней среды.

Также необходимо продумать, можно ли найти дополнительные источники дохода.

Кроме того, стоит четко сформулировать финансовые цели на следующий год, передает aif.ru.

Министерство финансов РФ в рамках Стратегии развития финансового рынка разрабатывает добровольную программу долгосрочных сбережений. Она позволит гражданам получать дополнительный доход к госвыплатам после выхода на пенсию, сообщает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала у профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, как правильно копить средства и в какой валюте лучше сохранять свои сбережения.