Расследование уголовного дела об отравлении семьи арбузом на Совхозной улице в Москве завершено

Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

Россия, Москва, Совхозная улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении дезинсектора, в результате ошибки которого две жительницы района Люблино погибли и еще одной был нанесен серьезный вред здоровью. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 декабря.

По ее словам, дело, возбужденное по статье «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», передано в ведомство для утверждения обвинительного заключения.

40-летнего жителя Московской области Антона Котова обвиняют в том, что 6 сентября 2021 года он не предупредил хозяев магазина на улице Совхозной, которые его наняли для дезинсекции помещений, о вреде инсектицидного средства «Цигатрин». Мужчина провел процедуру, когда рядом находились продукты питания, в том числе арбузы без упаковок.

На следующий день один из «отравленных» арбузов купила потерпевшая и принесла его домой.

— В результате 9 сентября 2021 года две женщины и несовершеннолетняя девочка были госпитализированы. Позже женщина 1960 года рождения и ребенок 2007 года рождения скончались в результате химической травмы. Здоровью женщины 1983 года рождения причинен тяжкий вред, — резюмировала Нефедова.

Дезинсектора задержали, а по факту преступления было возбуждено уголовное дело. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.