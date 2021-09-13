Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в магазине на Совхозной улице в Москве, задержали

Фото: МВД

Россия, Московская область, Химки, микрорайон Левобережный, Совхозная улица, 16 Карта всех событий

Правоохранители задержали дезинфектора, обработавшего зал продуктового магазина на Совхозной улице накануне смертельного отравления пенсионерки и ее внучки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 13 сентября.

— В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществлявший один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия, — рассказала Юлия Иванова.

Также СК опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выполняет работы по дезинсекции торгового зала, не защитив продукты от попадания на них химикатов.

Видео: Пресс-служба СК РФ по Москве

До этого стало известно, что причиной смертельного отравления двух человек на Совхозной улице в Москве стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной информации, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи. В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

В Москве также начала работу горячая линия для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.