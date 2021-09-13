Сотрудника компании, проводившего дезинсекцию в магазине на Совхозной улице в Москве, задержали
Правоохранители задержали дезинфектора, обработавшего зал продуктового магазина на Совхозной улице накануне смертельного отравления пенсионерки и ее внучки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в понедельник, 13 сентября.
— В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществлявший один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия, — рассказала Юлия Иванова.
Также СК опубликовал видео, на котором видно, как мужчина выполняет работы по дезинсекции торгового зала, не защитив продукты от попадания на них химикатов.
До этого стало известно, что причиной смертельного отравления двух человек на Совхозной улице в Москве стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.
Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.
В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
По предварительной информации, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи. В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.
В Москве также начала работу горячая линия для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.