Стала известна причина смертельного отравления пенсионерки и ее внучки на Совхозной улице

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Химки, микрорайон Левобережный, Совхозная улица, 16 Карта всех событий

Причиной смертельного отравления пенсионерки и ее внучки на Совхозной улице в Москве стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 13 сентября.

— По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что пробы воздуха и воды, взятые в помещениях дома Совхозная, 16, не показали присутствие каких-либо опасных для здоровья веществ.

В настоящее время сотрудники Роспотребнадзорасовместно со Следственным комитетом ведут работу для установления виновных в инциденте.

В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной информации, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи.

В Москве также начала работу горячая линия для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.