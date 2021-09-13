Появилось видео дезинсекции в магазине, из-за которой отравились жители улицы Совхозной

Фото: Скриншот видео СК РФ по Москве

Россия, Москва, Совхозная улица, 16 Карта всех событий

Следственный Комитет России по городу Москве опубликовал видео, на котором видно как проводили дезинсекцию в сетевом продуктовом магазине, которая, предположительно, стала причиной смертельного отравления пенсионерки и ее внучки из дома 16 по улице Совхозной.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой приоритетной версией отравления на данный момент является нарушение правил при дезинсекции в магазине.

Так, на кадрах видно, что сотрудник службы не накрыл продукты перед процедурой, и яд мог осесть на фруктах и овощах.

Фото: Скриншот видео СК РФ по Москве

39-летнего дезинсектора уже задержали и доставили в СК на допрос.

— Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре, — отметили в пресс-службе СК.

До этого стало известно, что причиной смертельного отравления двух человек на Совхозной улице в Москве стало средство для дезинсекции, которое использовалось для обработки магазина, где был куплен арбуз.

Инцидент с отравлением целой семьи в жилом доме на Совхозной улице произошел в четверг, 9 сентября. Тогда трое членов одной семьи — бабушка, мать и ребенок — были госпитализированы с признаками отравления после того, как они съели арбуз, купленный в одном из сетевых супермаркетов. Пожилая женщина и ребенок скончались в больнице. Мать ребенка находится в тяжелом состоянии.

В пятницу, 10 сентября, в пресс-службе столичного департамента здравоохранения сообщили, что окончательную причину смерти пожилой москвички и ее внучки назовут после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

По предварительной информации, причиной отравления называли арбуз, который накануне после ужина ели все члены семьи. В воскресенье, 12 сентября, стало известно, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее 15-летней внучки были найдены следы этиленгликоля — вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием.

В Москве также начала работу горячая линия для покупателей магазина, в котором отравившиеся бабушка и внучка купили арбуз, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

«Вечерняя Москва» собрала всю информацию о трагедии, а также узнала у врача, действительно ли арбуз может стать причиной смерти человека.