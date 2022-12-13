«Одноклассники» подвели итоги контентной платформы в 2022 году

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Социальная сеть «Одноклассники» подводит итоги контентной платформы в этом году. Так, общее число групп авторов и медиа в соцсети в этом году выросло более чем на 60 тысяч. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— При этом «ОК» значимо перераспределили показы в своей ленте в пользу авторского уникального контента: их доля в ленте выросла за год в 1,5 раза. Это положительно сказалось на потреблении пользователей: проводимое время в ленте соцсети выросло на 30 процентов. Весь год «Одноклассники» активно поддерживали создателей контента в соцсети, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп, — говорится в сообщении.

Помимо этого, соцсеть перезапустила систему рекомендаций с фокусом на авторском контенте — в общей сложности суммарный охват групп авторов и медиа в «Одноклассниках» вырос за год на 55 процентов.

Накануне мобильные приложения социальной сети «Одноклассники» и «Почты Mail.ru» прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Каждое из приложений получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных.