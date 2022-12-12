Приложения «Одноклассники» и «Почта Mail.ru» упростили интерфейс для незрячих пользователей

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Мобильные приложения социальной сети «Одноклассники» и «Почты Mail.ru» прошли проверку системы добровольной сертификации инклюзивного проекта Everland «Доступность торговых помещений, веб-сайтов и мобильных приложений». Так, каждое из приложений получило более 80 баллов невизуальной доступности из 100 возможных. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Оценку мобильных приложений проводили по девяти критериям невизуальной доступности: озвучивание ввода, логичное и предсказуемое перемещение курсора программы экранного доступа при свайпах, наличие текстовых меток в элементах интерфейса (кнопки, поля ввода, кликабельные изображения) и другие.

— Одна из целей нашей социальной стратегии — повышение доступности сервисов VK для максимального количества людей. Мы подходим к этому процессу системно, активно вовлекая наших пользователей, сотрудников и экспертов индустрии. Сертификация мобильных приложений OK и Mail.ru — первый шаг на пути к повышению цифровой доступности социальных сервисов VK, — сказала директор социальных проектов VK, руководитель «Добро Mail.ru» Александра Бабкина.

По ее словам, в планах на 2023 год у компании повышение цифровой доступности для всех продуктов компании.

До этого «Одноклассники» представили обновленный функционал для общения в соцсети. Так, пользователи соцсети смогут по-новому выражать свои эмоции и настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями.