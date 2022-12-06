«Одноклассники» представили обновленный функционал для общения в соцсети

Фото: Unsplash

Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный функционал для общения в соцсети. Так, пользователи соцсети смогут по-новому выражать свои эмоции и настраивать внешний вид сервиса в соответствии с личными предпочтениями. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Реакции на сообщения помогут быстро отреагировать на ту или иную фразу собеседника без необходимости отправлять лишние сообщения в чат. В первый день запуска пользователи поставили более 100 тысяч реакций: самым популярным стал эмодзи «класс» — его выбирали в половине случаев. В будущем набор эмодзи, доступных в виде реакций, будет дополняться в зависимости от запросов аудитории и частоты использования, — говорится в сообщении.

Также пользователи российской соцсети теперь могут форматировать текст в сообщениях. Это даст возможность подчеркнуть его содержание — в частности, расставить акценты с помощью заголовков и стилей шрифтов в переписке, добавить гиперссылки и выделить важную информацию красным цветом.

До этого «Одноклассники» подготовили программу поддержки авторов, каждый участник которой получит от 200 тысяч показов своего контента для развития группы.