«Одноклассники» выделят более 100 миллионов показов на программу поддержки новых авторов

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Социальная сеть «Одноклассники» подготовила программу поддержки авторов, каждый участник которой получит от 200 тысяч показов своего контента для развития группы. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Претендовать на участие смогут те авторы, которые ведут свои страницы в других соцсетях с аудиторией не менее 1000 подписчиков и хотят развивать свою группу в ОК. Блог участника должен быть из любой предложенной категории: от лайфстайла до моды или финансов, — говорится в сообщении.

Заявки принимаются до 31 декабря, а за 14 дней специалисты социальной сети проверят заявку и отправят уведомление с результатом и решением об участии в программе. Для этого нужно иметь оформленную группу в ОК и публиковать контент на регулярной основе.

После того как заявку участника одобрят, ему отправят образовательные материалы с инструкциями по продвижению своей группы в соцсети и советами по вовлечению аудитории. Они помогут более эффективно распорядиться привлеченной аудиторией и полученными 200 000 показов в рамках программы.

До этого «Одноклассники» и МЧС России запустили совместный проект о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях.