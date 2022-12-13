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ЦОДД: Пик загруженности дорог в преддверии Нового года в Москве придется на 22–28 декабря

Александр Афонин
Город
ЦОДД: Пик загруженности дорог в преддверии Нового года в Москве придется на 22–28 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пик загруженности столичных дорог в преддверии новогодних праздников в Москве придется на 22–28 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Михаил Кизлык.

— Первый рост количества транспортных средств прогнозируется с 19 декабря, когда произойдет увеличение. А пик загруженности прогнозируется с 22 по 28 декабря — это максимальное количество транспортных средств, которые будут передвигаться по городу. Исходя из этого будет достаточно сложная дорожно-транспортная обстановка, — сказал он.

По словам Кизлыка, в пиковые часы при ухудшении погоды загруженность дорог составит девять баллов. Кроме того, ожидается увеличение числа транспортных средств на 70–100 тысяч единиц. Подобный показатель связан с поездками в торговые центры и приездом жителей регионов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что столичное метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Кроме того, будут работать ночные автобусы, а на половине маршрутов наземного транспорта продлят работу,

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