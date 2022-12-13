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«Мостранспроект» выпустил перспективную карту метро Москвы и МЦД до 2030 года

Александр Афонин
Город
«Мостранспроект» выпустил перспективную карту метро Москвы и МЦД до 2030 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

НИИ «МосТрансПроект» выпустил новую перспективную карту столичного метро и Московских центральных диаметров (МЦД) до 2030 года. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил директор ведомства Владимир Титов.

— Представляю новую перспективную карту метро и МЦД до 2030 года. На текущий момент линия МЦД-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ, — сказал он.

На новой схеме показано, что Большая кольцевая линия сомкнется уже в следующем году. Кроме того, в столичной подземке появятся несколько новых станций. Например, на Кольцевой линии будет построена станция «Суворовская», а Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена до «Физтеха».

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро началась подготовка к монтажу художественной композиции. По его словам, один сюжет панели плавно перетекает в другой, образуя единую композицию.

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