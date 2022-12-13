Журналист Караулов стал подозреваемым по делу о клевете

Фото: Youtube / Принцип Ковалева

Статус журналиста Андрея Караулова по уголовному делу о клевете был изменен. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Теперь журналист проходит по делу, возбужденному после обращения главы Ростеха Сергея Чемезова, не как свидетель, а как подозреваемый, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Ранее стало известно, что МВД объявило Караулова в розыск. Примечательно, что сам журналист узнал об этом только от жены. По его словам, он ни от кого не скрывался, что следователь был уведомлен о том, что телеведущий находится на лечении за границей.

Тем не менее вопросы к бывшему свидетелю, а ныне подозреваемому, возникли давно. Так, 3 октября стало известно, что в доме журналиста прошел обыск.