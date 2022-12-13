«Более летальная линия»: иммунолог Крючков предупредил об опасности новой волны коронавируса в России весной 2023 года

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщил иммунолог Николай Крючков.

Специалист отметил, что если ситуация с болезнью выйдет за пределы «омикрон»-линии, свойства коронавируса будет сложно предсказать.

— Может быть, это произойдет к осени следующего года или еще через год — этого мы не знаем точно. С высокой долей вероятности это может быть значительно более летальная линия, — заметил Крючков.

Кроме того, по словам иммунолога, коронавирусу еще далеко до обычного сезонного заболевания. Инфекция может перейти в разряд условно сезонных только при увеличении темпов вакцинации. Несмотря на это, нельзя быть уверенным, что через сезон рост заболеваемости не станет очередной пандемией.

Также Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что самой распространенной линией коронавируса является «омикрон», однако в рамках этой линии существует большое количество разновидностей. При этом коронавирус в России, по сути, не отличается от вариантов в других странах.