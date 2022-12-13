Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Иначе его песенка спета»: в США посоветовали Зеленскому бежать из страны

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Иначе его песенка спета»: в США посоветовали Зеленскому бежать из страны
Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо срочно бежать из страны, пока еще у него есть возможность. Такое мнение высказал во вторник, 13 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится. Иначе его песенка спета, — заявил он.

По мнению Макгрегора, украинская армия несет колоссальные потери с каждым днем, и ситуация для Киева становится все хуже. Очень скоро наступит момент, когда Украина столкнется с нехваткой топлива и боеприпасов, а воевать будет уже некому, добавил американский полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

До этого советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что Зеленский за последний год изменился. По его словам, президент Украины очень плохо выглядит и устал.

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов, сообщил Зеленский 12 декабря. Именно поэтому, отметил он, Киев внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.

Украина Владимир Зеленский США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Яркая личность всегда привлекает

Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Все мнения
О проекте