Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо срочно бежать из страны, пока еще у него есть возможность. Такое мнение высказал во вторник, 13 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится. Иначе его песенка спета, — заявил он.

По мнению Макгрегора, украинская армия несет колоссальные потери с каждым днем, и ситуация для Киева становится все хуже. Очень скоро наступит момент, когда Украина столкнется с нехваткой топлива и боеприпасов, а воевать будет уже некому, добавил американский полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

До этого советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович заявил, что Зеленский за последний год изменился. По его словам, президент Украины очень плохо выглядит и устал.

Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны Соединенных Штатов, сообщил Зеленский 12 декабря. Именно поэтому, отметил он, Киев внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.