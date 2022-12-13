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Приметы и советы

Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов

Евгений Белоусов
Общество
Медведев призвал защитить трудовые права жителей новых регионов
Фото: Администрация президента РФ

Обновленное законодательство о трудовой занятости в России должно защитить трудовые права жителей новых регионов государства. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Также следует подумать и над гарантиями трудоустройства мобилизованных граждан, и над целым рядом других проблем, которые сейчас существуют, — отметил он.

По словам Медведева, подходы в сфере занятости в России стремительно меняются, и некоторые профессии просто исчезают. Поэтому в новой редакции закона о трудовой занятости должны быть отражены различные понятия.

Так, Медведев предложил отметить в законодательстве понятия, связанные с платформенной занятостью, трудовой мобильностью, помощью с открытием собственного дела и с оплатой общественных работ, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жители недавно присоединенных к стране регионов должны почувствовать все преимущества жизни в стране. По его словам, необходимо всячески поддерживать новых граждан РФ и помогать им, чтобы они поскорее смогли «врасти» в российскую действительность.

В конце сентября Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Данные документы глава государства подписал совместно с руководителями присоединенных территорий. Помимо этого, в рамках договоров в России были образованы новые субъекты.

Дмитрий Медведев трудовое законодательство Россия
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