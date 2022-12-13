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Трамваи задерживаются в центре Москвы

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Трамваи задерживаются в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Трамваи нескольких маршрутов задерживаются в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 декабря.

На Волочаевской улице в районе остановки «Дом культуры «Серп и молот» увеличились интервалы отправлений трамваев по маршрутам № 4 и 43. Их пути следования временно изменены.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» попросил пассажиров внимательнее следить за объявлениями водителей.

Ранее появлялись сообщения о задержке трамваев на юго-востоке столицы. В понедельник, 12 декабря, движение общественного транспорта было осложнено из-за погодных условий.

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