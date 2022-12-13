Кембриджский словарь добавил в определение слова «женщина» понятие о «приписанном поле»

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Кембриджский словарь английского языка расширил толкование слова «женщина», включив в него взрослых людей, определяющих себя как женщин, которым при рождении приписали другой пол.

Так, по данным словаря, «женщина» — взрослый человек женского пола, а также взрослый человек, «который живет и определяет себя как женщина, даже если ему при рождении приписали другой пол».

— Она была первой транс-женщиной, избранной на национальный пост; Мария — женщина, которой при рождении был присвоен мужской пол, — приводятся в словаре примеры использования определения слова «женщина» с «приписанным» мужским полом.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводится полный запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, что означает закон о запрете пропаганды ЛГБТ и за что грозят штрафы. Как уточняется, пропаганда нетрадиционных ценностей теперь запрещена среди людей любого возраста. Ограничения в основном коснутся СМИ, интернет-ресурсов, а также книжной и киноотраслей.