«Невыгодно»: Захарова прокомментировала молчание западных СМИ об аварии на нефтепроводе в США

Фото: МИД РФ

На американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline произошла авария, однако западные СМИ «дозированно» информируют население об инциденте, так как местным властям это невыгодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 13 декабря.

Авария на нефтепроводе произошла на границе американских штатов Канзас и Небраска несколько дней назад. По словам Захаровой, это «крупнейший прорыв нефтепровода в его истории».

— В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно. Потому что невыгодно, потому что «зеленая» повестка, и как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? — написала представитель МИД в Telegram.

Захарова отметила, что молчание сохраняют и крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде, так как «экология экологией, а политика по расписанию».

До этого оператор польского участка нефтепровода «Дружба» сообщил о разгерметизации на трубопроводе. В компании PERN заявили, что ЧП было обнаружено поздно вечером 11 октября. Разгерметизацию выявили на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 километрах от Плоцка. В настоящее время причины аварии устанавливаются.