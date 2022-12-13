Эксперты дали советы, какие подарки выбрать на Новый год

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Эксперты дали советы по выбору подарка на Новый год.

При выборе презента учитывайте возраст, пол, интересы и хобби человека. Не стоит покупать статуэтки, копилки и вазы: подобные презенты часто передаривают другим. У родственников можно напрямую спросить, что они хотя получить в подарок. Друзей можно попросить составить список желаний (так называемый вишлист).

Не стоит дарить косметику, гигиенические принадлежности, животных, предметы с символом наступающего года.

Что касается подарков на работе, то нужно учитывать социальную дистанцию. Если это руководство компании, в которой вы работаете, или ваши коллеги, не нужно дарить вещи личного пользования, сообщает издание «Профиль».

Составление праздничного списка желаемых подарков может помочь научиться просить о чем-то своих близких и прямо говорить о потребностях. Об этом рассказала кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования Татьяна Попова.