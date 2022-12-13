Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Движение трамваев по Волочаевской улице восстановили. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Волочаевкой улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что были увеличены интервалы движения маршрутов под номерами 4 и 43 в районе остановки «Дом культуры Серп и Молот».

В понедельник, 12 декабря, стало известно о задержке трамваев на юго-востоке столицы. Неполадки в сообщении общественного транспорта были вызваны сложными погодными условиями.