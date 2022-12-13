Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение трамваев по Волочаевской улице восстановили

Степан Жирнов
Происшествия
Движение трамваев по Волочаевской улице восстановили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Волочаевская улица Карта всех событий

Движение трамваев по Волочаевской улице восстановили. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 13 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Волочаевкой улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что были увеличены интервалы движения маршрутов под номерами 4 и 43 в районе остановки «Дом культуры Серп и Молот».

В понедельник, 12 декабря, стало известно о задержке трамваев на юго-востоке столицы. Неполадки в сообщении общественного транспорта были вызваны сложными погодными условиями.

Москва Центральный административный округ (ЦАО) Трамваи Таганский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Немецкие старики идут на Рейхстаг

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вернуть интерес авторским лентам

Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Яркая личность всегда привлекает

Клавдия Кочегурова
Клавдия Кочегурова

Парковые зоны преобразились

Все мнения
О проекте