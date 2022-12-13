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American Conservative: Вашингтон подталкивает Киев к переговорам с Москвой

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
American Conservative: Вашингтон подталкивает Киев к переговорам с Москвой
Фото: Pixabay; АГН Москва

Вашингтон в разрез официальной риторике о праве Украины на самоопределение своего будущего подталкивает Киев к идее переговоров с Москвой, пишет обозреватель издания The American Conservative Тед Снайдер.

По его словам, «намерения Вашингтона явно демонстрируют смену стратегии» по Украине. Так, сначала в Белом доме начали подталкивать Киев к мирным переговорам, а западные чиновники — предлагать президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на компромисс. Затем, отмечается в материале, Вашинтон вообще заявил, что слова о «территориальной целостности» страны «могут быть свободно интерпретированы».

— Если это так, значит США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня, — пишет Снайдер.

Обозреватель предположил, что США предложили Зеленскому пойти на сделку с Москвой, по которой Крым и Донбасс в тех территориях, которые Россия контролировала до начала конфликта, отойдут РФ, а окончательный статус этих территорий будет оговорен позже.

Зеленский же еще на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

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