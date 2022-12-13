Отца Филиппа Киркорова выписали из больницы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Отца короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, народного артиста РФ Бедроса Киркорова выписали из больницы. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская.

— Да, все хорошо, — ответила она на вопрос о состоянии Киркорова-старшего.

Успенская также рассказала, что Бедрос Киркоров уже находится дома, передает РИА Новости.

В июне Бедрос Киркоров попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью. Он находился на лечении в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние артиста оценивалось как тяжелое, и речь шла о спасении жизни. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Шотаевич Ревишвили.

Король российской эстрады признавался, что отец в настоящее время является самым близким человеком в его жизни. По его словам, Бедрос Филиппович не дал ему ни одного творческого совета, однако аура певца «была талисманом» Киркорова-младшего.