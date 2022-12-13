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Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 временно изменится

Евгений Жуков
Город
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 временно изменится
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) изменится с 22:00 до 6:30 в периоды с 14 по 16 и с 18 по 24 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Отмечается, что подобные изменения связаны с проведением работ по усилению контактной сети на участке от Царицыно до Подольска.

В пресс-службе также добавили, что интервалы движения поездов будут увеличены местами до 20 минут. Часть рейсов будет вовсе отменена, а у некоторых изменят остановки, например, поезда проследуют без остановок от Подольска до Царицыно.

Время работы на обоих направлениях также будет сокращено. Так, после полуночи движение в сторону столицы на Курском направлении будет отменено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в следующем году планируется запуск Московского центрального диаметра «Киевско-Горьковский».

Заммэра Москвы в правительстве столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что пассажиропоток МЦД-4 составит около 455 тысяч человек в сутки.

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