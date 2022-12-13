США заявили, что не наблюдают подготовки России к применению ядерного оружия

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Военно-политическое руководство Соединенных Штатов не видит признаков подготовки Российской Федерации к применению ядерного оружия, но будет продолжать напоминать Москве о «беспрецедентных последствиях» в случае такого решения. Об этом во вторник, 13 декабря, заявила американский посол при НАТО Джулианн Смит.

— Мы не видим признаков того, что Россия предпринимает шаги, которые бы указывали на то, что они на самом деле готовятся в том или ином виде задействовать свой ядерный арсенал. Мы продолжим сигнализировать России... что ее ждут беспрецедентные последствия, если она решит так поступить, — заявила политик.

Она также добавила, что власти США продолжат внимательно следить за ситуацией. Североатлантический альянс, по заверениям посла, воздерживается от «значительных коррективов» своей ядерной политики или расстановки ядерных сил, которые остаются «краеугольным камнем» сдерживания, передает РИА Новости.

Несмотря на заявления некоторых западных аналитиков о том, что победа киевского режима в украинском конфликте приведет к ядерной войне с Россией, подобный сценарий не последует. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.