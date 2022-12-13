Власти Белоруссии заявили о готовности силового блока к реагированию

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Силовой блок Белоруссии готов реагировать на сложную военно-политическую обстановку в регионе. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

— Силы и средства, привлекаемые к контртеррористической операции, в целом с задачей справились. Есть понимание у командиров, что наши подразделения специального назначения готовы к решению таких задач. Есть, конечно, над чем поработать в будущем, — заявил он.

Вольфович отметил, что напряженная ситуация складывается не только в восточноевропейском регионе, но и во всем мире. Кроме того, внезапная проверка боевой готовности в республике продолжает мероприятия, прошедшие на прошлой неделе, добавил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

В Белоруссии начали внезапную проверку боевой готовности 13 декабря. Руководит проверкой государственный секретариат Совета безопасности страны.

В Минобороны республики пояснили, что мероприятия будут комплексными. Войска оперативно выдвинутся в определенные районы, где осуществят инженерное оборудование, организуют охрану и оборону, а также создадут переправы через реки Неман и Березина.

До этого глава российского Минобороны и его белорусский коллега Виктор Хренин подписали протокол в соглашении между странами, подразумевающий совместное обеспечение региональной безопасности в военной сфере. Подписание документа произошло во время встречи глав оборонных ведомств двух стран.