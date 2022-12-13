Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером, однако этого качества недостаточно для успешной политической карьеры. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил в эфире программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.

— Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза, — отметил спикер.

Он также добавил, что украинский лидер не справился со своими задачами как глава государства, и военизированное столкновение с Российской Федерацией стало прямым доказательством этого. Государством управляет «американская марионетка», которого допустили к власти пока он выполняет то, что потребуют.

В свою очередь ведущий передачи разделил мнение экс-сотрудника ЦРУ.

— Мне нравится идея, что юморист может стать настоящим игроком на мировой арене. Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис, — цитирует слова ведущего РИА Новости.

До этого сообщалось, что намерение президента Украины Владимира Зеленского сформировать систему шефства западными странами над Киевом для восстановления страны представляет собой ее продажу по частям с молотка.