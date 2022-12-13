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Подросток упал под поезд на станции «Курская» Кольцевой линии и погиб

Георгий Соланович
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Подросток упал под поезд на станции «Курская» Кольцевой линии и погиб
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Подросток упал под поезд на станции «Курская» Кольцевой линии метро Москвы и погиб, сообщили в экстренных службах во вторник, 13 декабря.

— В 19:14 по Москве под прибывающий поезд на станции метро «Курская» упал пассажир, предварительно, подросток. В результате полученных травм он погиб, — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются, передает ТАСС.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на пути Кольцевой линии метро упал человек. Из-за движение поездов против часовой стрелки было приостановлено.

В 19:37 по Москве движение составов на ветке восстановили.

12 декабря интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро были временно увеличены из-за упавшего на рельсы человека.

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