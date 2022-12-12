Человек упал на рельсы на Замоскворецкой линии метро

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Замоскворецкая линия Карта всех событий

Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии московского метро были временно увеличены из-за упавшего на рельсы человека. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Позднее в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» сообщили, что движение поездов было приведено в график.

Кроме того, с 12 декабря в связи со строительством объектов метрополитена перекрыт участок Сокольнической площади. Работы продлятся до 30 апреля 2023 года.

До этого сообщалось, что схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах на севере, западе и юге Москвы. По причине реконструкции инженерных сетей с 7 по 25 декабря, а также с 9 по 17 января и с 1 по 28 апреля для транспорта будет недоступна одна полоса движения на участках 1-го Хорошевского проезда.