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Верховная рада одобрила санкции против Кабаевой и Валуева

Евгений Белоусов
В мире
Верховная рада одобрила санкции против Кабаевой и Валуева
Фото: roscongress / Александр Тестов

Верховная рада Украины одобрила введение санкций против гимнастки Алины Кабаевой и боксеров Александра Поветкина и Николая Валуева. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

— Рада одобрила введение санкций против Кабаевой, Поветкина, Валуева и других российских спортсменов. В список попал и бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук, — заявил он.

По словам депутата, принятый радой закон обязывает предложить ввести аналогичные санкции компетентным органам Евросоюза, США, Канады, Австралии, Японии и других стран, передает РИА Новости.

До этого Министерство торговли США включило в черный список 24 иностранные организации, из них 10 базируются на территории России. Так, американский минторг внес в черный список российского производителя компьютерного оборудования Kraftway.

До этого стало известно, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и сама комиссия попали под персональные санкции Евросоюза за причастность к организации референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины.

Также под персональные санкции Евросоюза попал российский философ Александр Дугин. Утверждается, что он поддерживает действия, угрожающие безопасности Украины.

Украина Николай Валуев Санкции Алина Кабаева
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