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Приметы и советы

В Петербурге ввели противоэпидемический режим из-за гриппа

Евгений Белоусов
Общество
В Петербурге ввели противоэпидемический режим из-за гриппа
Фото: Pexels

В Санкт-Петербурге из-за осложнения ситуации с эпидемией гриппа вводят масочный режим в учреждениях социального обслуживания. Соответствующее постановление во вторник, 13 декабря, подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

— В период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7 процента. Уровень недельного эпидемического порога для детей 7–14 лет превышен на 71,1 процента, — говорится на сайте Роспотребнадзора по Петербургу.

Маски в Петербурге необходимо будет носить также в стационарных и амбулаторных медорганизациях. Кроме того, городские власти ввели запрет на плановую госпитализацию детей, за исключением тех болезней, при которых отсрочка невозможна.

Подробнее о том, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны, — в материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, в большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «Вечерняя Москва» разбиралась в том, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

Эпидемии Грипп Санкт-Петербург
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