К Земле приблизится «рождественский» астероид

Фото: shutterstock

Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте Европейского космического агентства во вторник, 13 декабря.

В тексте сообщения говорится, что данное небесное тело достаточно крупное и подлетит достаточно близко к нашей планете, чтобы за ним смогли наблюдать даже «астрономы-любители».

В свою очередь издание Daily Express указало, что астероид в диаметре достигает 140 метров и приблизится к Земле на расстояние в 680 000 километров, поэтому никакой опасности для человечества он не представляет. Журналисты из Великобритании прозвали 2015 RN35 «рождественским астероидом», передает РИА Новости.

Астероиды, пролетающие на расстоянии ближе 400 тысяч километров от Земли, представляют интерес для астрономов. При этом вероятность столкновения астероида с планетой не так высока, хотя исключить такой сценарий невозможно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.