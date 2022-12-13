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Сальдо: Замгенсека ООН Гриффитс при посещении Херсона нарушил порядок пересечения госграницы РФ

Георгий Соланович
В мире
Сальдо: Замгенсека ООН Гриффитс при посещении Херсона нарушил порядок пересечения госграницы РФ
Фото: shutterstock

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс во вторник, 13 декабря, посетил Херсон, тем самым нарушив порядок пересечения государственной границы России. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, Гриффитс якобы пытался оценить эффективность гуманитарных операций ООН и изучить проблемы, связанные с повреждением городской инфраструктуры.

— Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что... настоящая цель Мартина Гриффитса — демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое, к слову, не признает вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации, — написал Сальдо в Telegram.

Врио Херсонщины подчеркнул, что мировое сообщество, не признавая регион как часть РФ, игнорирует один из базовых принципов международного права — право на самоопределение.

— Кроме того, вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации. Это бессовестно, стыдно и неприлично, — заключил Сальдо.

До этого местные жители оккупированного ВСУ Херсона заявили репортерам Sky News, что после того, как в город пришли украинские военные, уровень жизни сильно упал.

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