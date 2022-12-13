Sky News: Жители Херсона заявили, что после прихода ВСУ жизнь в городе стала хуже

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После того, как ВСУ заняли Херсон, уровень жизни горожан сильно упал. Об этом сообщили телеканалу Sky News сами местные.

— Хуже, хуже, дают помощь, но не всем, — сказала одна из жительницы Херсона.

Некоторые жители города, по информации Sky News, после прихода ВСУ решили эвакуироваться, так как при киевском режиме ситуация стала слишком тяжелой.

10 декабря сообщалось, что украинские военнослужащие начали минировать правый берег Днепра в Херсонской области. В результате этого, по данным представителя оперативных служб региона, преимущественно гибнут рыбаки из числа местных жителей. По его словам, российские бойцы «практически ежедневно» вылавливают «тела с характерными повреждениями» из реки.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о массовых репрессиях украинских военных против мирного населения, которые осуществляются на правом берегу Днепра.

По словам дипломата, представительница властей Украины Галина Луговая «заранее предупредила», что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».