Сын до смерти избил мать в Алтайском крае за чрезмерное употребление алкоголя

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Мужчина в Алтайском крае до смерти избил мать за чрезмерное употребление алкоголя, суд приговорил его к семи годам колонии. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщается на сайте регионального управления СК России.

Инцидент произошел в июне 2021 года. 34-летний мужчина поссорился с матерью из-за того, что она длительное время употребляла алкоголь. В ходе конфликта он нанес женщине не менее трех ударов по голове и лицу, после чего она упала и ударилась головой об пол. Потерпевшая умерла на месте из-за полученной черепно-мозговой травмы.

Суд предъявил мужчине обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

12 декабря сообщалось, что в подмосковном городском округе Егорьевск женщина поссорилась с сыном и зарезала его ножом. Преступление произошло в квартире жилого дома в городе Шатура в воскресенье, 11 декабря. По версии следствия, 46-летняя местная жительница поссорилась со своим сыном. Потеряв над собой контроль, женщина ударила 26-летнего наследника ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.